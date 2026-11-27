Какими могут быть результаты выборов в Испании?
Обзор иностранной прессы
В Испании впервые за полвека к власти могут прийти крайне правые. 29 ноября страна проведет парламентские выборы. Перед этим между лидерами ключевых партий прошли последние дебаты. По данным опросов, фаворитом считается Народная партия, выступающая против левого правительства во главе с Педро Санчесом. Испанский премьер объявил досрочные выборы в октябре, когда парламент не смог решить жилищный кризис и принять ряд законов по этому поводу. Ранее в стране прошли массовые митинги против высоких цен на аренду квартир. Также граждане были недовольны коррупцией и миграционным кризисом. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Как пишет Reuters, почти все опросы в стране показывают популярность правых сил. Консервативная Народная партия и радикальное движение Vox — единственные, кто смогут набрать достаточно голосов для абсолютного большинства в парламенте. За счет молодых избирателей-мужчин коалиция набирает до 50%.
Социалистическая партия во главе с премьером Испании, как ожидается, займет второе место с небольшим отрывом от консерваторов. Но их традиционные союзники из левых, судя по данным опросов, не получают и 10% голосов. Такой расклад впервые за 50 лет может вернуть в кабинет министров представителей крайне правых сил. Такого не было со времен смерти диктатора Франсиско Франко, отмечает Reuters.
Радикальная партия Vox во главе с Сантьяго Абаскалем за последние 10 лет превратилась из маргинальной группы в полноценную политическую силу, пишет Associated Press. В случае прихода к власти они будут настаивать на ужесточении мер в отношении иностранцев. В агитации Vox активно отсылаются к миграционному кризису, в том числе и событиям в Сеуте, границу с которой летом нелегально пересекли десятки тысяч марокканцев. Абаскаль называл инцидент «вторжением» и следствием программы амнистии, которую премьер страны объявил ранее.
Испанские правые также включили в свою предвыборную кампанию реэмиграцию, которая подразумевает выдворение из страны уже принятых иностранцев. Кроме того, Народная партия и Vox контрастируют с правительством Санчеса в части прогрессивных ценностей, в том числе гендерных вопросов, отмечает Politico. Лидеры партий пообещали лишить правительственного статуса министерство по вопросам равенства. А глава Vox заявлял, что будет стремиться создать министерство по делам семьи и пересмотреть законы об абортах.
При этом хотя возможный сдвиг вправо после восьми лет правления Санчеса и встряхнет политическую повестку Испании, страна вряд ли превратится в евроскептика и изменит отношения с Брюсселем, заключает издание.