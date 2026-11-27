Как пишет Reuters, почти все опросы в стране показывают популярность правых сил. Консервативная Народная партия и радикальное движение Vox — единственные, кто смогут набрать достаточно голосов для абсолютного большинства в парламенте. За счет молодых избирателей-мужчин коалиция набирает до 50%.