Бывший вратарь сборной Исландии по футболу Йоунссон умер в 37 лет от рака
Исландский голкипер Ингвар Йоунссон скончался в 37 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба «Викингура», который он представлял с 2020 года.
Футболисту диагностировали рак весной. Он умер 25 ноября в окружении близких. «Все игроки и сотрудники клуба выражают свои соболезнования его родным и друзьям»,— говорится в заявлении «Викингура».
В составе «Викингура» Йоунссон стал четырехкратным чемпионом Исландии, а также по три раза выиграл кубок и суперкубок страны. Также он побеждал в национальном первенстве вместе со «Стьярнаном». За сборную Исландии вратарь провел восемь матчей. В качестве запасного голкипера Ингвар Йоунссон участвовал в чемпионате Европы 2016 года.