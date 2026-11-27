В составе «Викингура» Йоунссон стал четырехкратным чемпионом Исландии, а также по три раза выиграл кубок и суперкубок страны. Также он побеждал в национальном первенстве вместе со «Стьярнаном». За сборную Исландии вратарь провел восемь матчей. В качестве запасного голкипера Ингвар Йоунссон участвовал в чемпионате Европы 2016 года.