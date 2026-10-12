Новак: Россия в 2026 году поставила ЕС энергоресурсы на сумму $21,3 млрд

Господин Новак добавил, что Россия переориентирует большую часть экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «Сегодня наши основные партнеры — это страны АТР, они надежны, и мы с ними продолжаем работать и долгосрочно выстраивать отношения»,— отметил господин Новак.