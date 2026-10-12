Новак: Россия в 2026 году поставила ЕС энергоресурсы на сумму $21,3 млрд
12.10.2026, 22:53
Россия по итогам первых девяти месяцев 2026 года поставила странам Евросоюза энергетических ресурсов на $21,3 млрд. Денежный объем поставок с 2022 года составил $320 млрд, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«То есть, несмотря на санкционные ограничения, у нас продолжают поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения»,— сказал Александр Новак в интервью «Вестям». Он заверил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять обязательства по контрактам с теми странами, которые заинтересованы в покупке российских энергоресурсов.
Господин Новак добавил, что Россия переориентирует большую часть экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «Сегодня наши основные партнеры — это страны АТР, они надежны, и мы с ними продолжаем работать и долгосрочно выстраивать отношения»,— отметил господин Новак.
Евросоюз реализует долгосрочную стратегию REPowerEU, которая предполагает полный отказ от российских энергоносителей. Отдельные страны продолжают закупать нефть и сжиженный природный газ из России. К ним относятся, например, Венгрия и Словакия.