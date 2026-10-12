Reuters: посланники Трампа объяснили Киеву цели дизельной сделки с РФ
13.10.2026, 00:30
Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили представителям Украины, что дизельная сделка США и России стала частью попытки вернуть Россию за стол переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
На встрече в Майами спецпосланники Дональда Трампа заявили, что поставка 2,25 млн баррелей российского дизельного топлива на рынок США должна «смягчить» позицию Москвы и дать сигнал о готовности Вашингтона к действиям.
Кроме того, американская сторона вновь призвала Киев прекратить удары по российским НПЗ, рассчитывая использовать этот шаг как аргумент для возобновления диалога.
Как отмечает Reuters, украинские официальные лица отнеслись к подходу США скептически. Американские переговорщики подчеркнули объем уже оказанной военной и разведывательной помощи Киеву со стороны США, не высказывая прямых угроз о ее прекращении.