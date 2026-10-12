Аэрогавань в придачу

Врио гендиректора АО «Ижавиа» Руслан Набиев стал руководителем АО «Аэропорт Ижевска» (99,5% акций принадлежит авиакомпании, 0,5% — миндортрансу Удмуртии). Соответствующую запись внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 9 октября. Такие данные содержатся в системе «СПАРК-Интерфакс». До этого обществом руководил Александр Синельников.