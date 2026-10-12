Аэрогавань в придачу
Врио главы «Ижавиа» Руслан Набиев назначен руководителем аэропорта Ижевска
Обновлено12.10.2026, 13:06
Врио гендиректора АО «Ижавиа» Руслан Набиев стал руководителем АО «Аэропорт Ижевска» (99,5% акций принадлежит авиакомпании, 0,5% — миндортрансу Удмуртии). Соответствующую запись внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 9 октября. Такие данные содержатся в системе «СПАРК-Интерфакс». До этого обществом руководил Александр Синельников.
Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». На часть направлений вышли замещающие авиаперевозчики, включая «Аэрофлот», S7 Airlines, «Азимут», Nordwind и др.
Весной правительство Удмуртии заявило о приватизации авиакомпании и аэропорта Ижевска. 21 апреля Госсовет республики согласовал продажу активов. Сейчас идет их оценка. Реализовать АО планировалось до конца года. По последним данным, в октябре общества внесли в Прогнозный план приватизации на 2027 год.
Ночью 7 августа тогдашний гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объявил в Telegram о своем уходе. «Меня попросили, и я написал заявление об увольнении»,— написал он. Он руководил «Ижавиа» с 2018 года. Его место занял руководитель «Удмуртавтодорстроя», экс-начальник Госавтоинспекции Удмуртии Руслан Набиев.
Местные власти намерены получить новый сертификат в ноябре. Заявка «Ижавиа» находится на рассмотрении Росавиации. С 28 августа авиакомпания начала сокращать количество фирменных касс. Как узнал «Ъ-Удмуртия», пилотов, бортпроводников и других сотрудников отправили в оплачиваемые неиспользованные отпуска либо в простой с оплатой не менее 2/3 средней зарплаты и дополнительной выплатой. Некоторых работников перевели в другие подразделения. На начало сентября штатная численность авиапредприятия сократилась с 990 до 969 человек.
«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит миндортрансу Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800.