Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников написал заявление об увольнении

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников покидает свой пост. Об этом он сообщил в Telegram. «Завтра мой последний день в “Ижавиа”. Меня попросили и я написал заявление об увольнении. Благодарен судьбе за эти прекрасные восемь лет. Остаюсь на связи»,— написал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Господин Синельников записал видео на 20 минут о пути авиакомпании под его управлением. «Все имеет начало и все имеет конец. Я очень болезненно переживаю потерю сертификата. Я считаю, что это не совсем справедливо, но понимаю, почему так произошло. Конфликты зачастую недопустимы в нашей отрасли, и надо всегда всегда быть конструктивными, но иногда даже на самые справедливые решения есть свое мнение. Тут наше мнение не воспринималось от начала и до конца, поэтому имеем то, что имеем. С 1 августа мы не можем осуществлять полеты <…> Мы сделаем все, чтобы последний пассажир "Ижавиа" был перевезен»,— сказал гендиректор.

Кто заменит Александра Синельникова неизвестно. «Ъ-Удмуртия» направил запрос в правительство республики. Он руководил «Ижавиа» с 2018 года.

1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Вечером 3 августа СМИ со ссылкой на источники писали, что ушедший в отставку Роман Ефимов сменит Александра Синельникова в должности гендиректора «Ижавиа», однако руководитель авиакомпании опроверг эту информацию, сообщив, что заявление на увольнение не писал и сделать это его никто не просил.

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации — 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.