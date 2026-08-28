Авиакомпания «Ижавиа» закроет большинство фирменных касс в Удмуртии

Авиакомпания «Ижавиа» с 28 августа начнет сокращать количество фирменных касс. Как сообщили в пресс-службе ижевского перевозчика, 28 августа закрывается касса в Сарапуле, с 31 августа прекращает работу кассы в Чайковском и в ТЦ «Матрица» в Ижевске. На Центральной площади Ижевска павильон закроется 1 сентября, в ТЦ «Флагман» — 10 сентября, в Воткинске — 14 сентября. Офис в ТЦ «Ашан» будет работать до 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Ижавиа» Фото: пресс-служба АО «Ижавиа»

Кассы «Ижавиа» сохранят в аэропорту Ижевска, ТРЦ «Талисман», ТРК «Петровский» и на Пушкинской, д. 138 в столице Удмуртии. Они работают по стандартному графику.

Напомним, 30 июля Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа» из-за неустраненных критических нарушений в системе управления безопасностью полетов. С 1 августа перевозчик прекратил полеты, а его рейсы распределены между авиакомпаниями «Россия» и S7. Найти перевозчика на замещение рейсов в Екатеринбург с 1 сентября не удалось.

Гендиректор Александр Синельников, возглавлявший компанию с 2018 года, покинул свой пост 7 августа. Его место занял Руслан Набиев.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова после встречи с руководством Росавиации заявила, что компания устраняет замечания и занимается восстановлением сертификата. «Ижавиа» направила в Росавиацию пакет документов для получения нового сертификата эксплуатанта. Власти республики рассчитывают вернуть право на полеты к началу ноября. Международные рейсы из Ижевска планируется открыть до конца 2026 года, однако 26 августа стало известно, что Росавиация намерена аннулировать допуск авиакомпании «Ижавиа» на выполнение международных рейсов.