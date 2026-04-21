Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию авиакомпании «Ижавиа». Такое решение депутаты республиканского парламента приняли на очередной сессии. Вопросов у народных избранников не возникло.

«Налоги компании, включая принадлежащую ей инфраструктуру, вне зависимости от инвестора останутся в регионе <...> В лучшем случае сделка пройдет в конце 2026 года. До этого времени нам необходимо определить, какие расходы бюджета будут покрыты благодаря продаже. Дорожные предприятия будут выведены из собственности авиакомпании: в сделке принимать участие не будут»,— сказал председатель правительства республики Роман Ефимов.

Председатель профильной комиссии парламента Тимур Ягафаров сказал, что речь идет не столько о пополнении бюджета, сколько о повышении темпов роста авиаотрасли Удмуртии. «Мы не говорим не только о развитии межрегионального авиасообщения, но и о перспективе международных рейсов <...> Хочу обратить внимание, что бюджетные инвестиции имеют ряд ограничений»,— добавил он.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что «Ижавиа» достигла своего потолка, ей необходимы инвестиции. Для сравнения, закупка одного борта «Мс-21» оценивается в 30 млрд руб. Это четверть годового бюджета республики.

Напомним, сейчас 100% «Ижавиа» принадлежит Удмуртии. Стоимость чистых активов «Ижавиа» сейчас равна 3,7 млрд руб. 2025 год компания завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). Приватизации подлежит 252,1 тыс. обыкновенных акций, или 100% уставного капитала. Эксперты считают, что в условиях дефицита самолетов в России любая авиакомпания со своим воздушным флотом представляет интерес для инвесторов.