Классная работа на дому
Рост рынка онлайн-школ для детей замедлился
12.10.2026, 10:39
Темпы роста образовательных онлайн-платформ для обучения школьников замедляются. Рынок становится все более конкурентным, а само обучение дорожает. Тем не менее число родителей, которые готовы платить за гибкое расписание, спокойную среду и возможность подстроить график учебы под режим ребенка, ежегодно растет.
Сегодня для части российских школьников учебный день начинается не с дороги в школу, а с подключения к онлайн-уроку. Преподаватели проводят занятия дистанционно, задания проверяются на платформе, где родители могут следить за успеваемостью своего ребенка. Для этих детей онлайн — это не занятия после уроков, а сама школа.
В 2016/17 учебном году на семейном образовании и самообразовании находилось 6,1 тыс. российских школьников, а в 2023/24 году — уже 70,4 тыс., следует из официальной статистики Минпросвещения, проанализированной Московским городским педагогическим университетом (МГПУ). За тот же период доля таких учеников среди всех школьников выросла с 0,04% до 0,41%. Исследователи МГПУ связывают ускорение перехода на семейное образование с пандемией: вынужденный дистант показал родителям, что ребенок может получать образование вне школы, и после отмены ограничений интерес к такому формату сохранился.
Онлайн-школа при этом не является отдельной юридической формой образования. Ребенок может учиться вне образовательной организации, осваивая школьную программу на семейном обучении. Для старшеклассников закон также предусматривает самообразование. В этом случае учебу организует семья или сам ученик, а к аккредитованной школе он прикрепляется для аттестации. Другой вариант — остаться учеником школы, но перейти на очно-заочную или заочную форму. Очно-заочная предполагает регулярные занятия с учителями наряду с самостоятельной работой, заочная — преимущественно самостоятельную учебу и периодические консультации. Точное расписание определяет школа, которая в обоих случаях отвечает за организацию обучения и аттестацию. В этих четырех категориях в 2024 году насчитывалось более 202 тыс. школьников против 18 тыс. в 2016-м. Но сколько из них пользовались услугами коммерческих онлайн-школ, неизвестно.
За рубежом также растет число детей, которые учатся вне обычной школы, хотя статистика не выделяет среди них клиентов коммерческих онлайн-платформ. В США в 2022/23 учебном году дома учились 5,2% школьников, или около 2,8 млн детей, против 3,7% четырьмя годами ранее. В Англии осенью 2023 года таких детей было 92 тыс., или 1,1%,— на 14% больше, чем годом ранее. Американская статистика включает и семейное образование, и полностью дистанционные школы, английская — только обучение, организованное родителями. Поэтому напрямую сравнивать эти показатели нельзя, но рост заметен в обеих странах. Среди причин выбора онлайн-школы родители называли неблагоприятную школьную среду, недовольство качеством преподавания, психологическое состояние ребенка и собственные представления об образовании.
Российский рынок онлайн-образования продолжает расти и в 2026 году, однако его темпы замедляются. По данным аналитического агентства Smart Ranking, выручка 100 крупнейших российских компаний на этом рынке в 2025 году выросла на 12%, до 154 млрд руб., тогда как в 2023-м прирост составлял 32%. В первом полугодии 2026 года темп сохранился на уровне 12%: за шесть месяцев компании заработали 73,8 млрд руб.
За виртуальную парту
Из обычной школы уходят по разным причинам. Исследователи ВШЭ Александра Струкова и Катерина Поливанова поговорили с родителями из 40 семей и увидели три повторяющихся мотива: более спокойная и безопасная среда, несогласие с устройством массовой школы и гибкий график, который можно совместить с переездами, спортом или творчеством.
Это не всегда голосование против школы как таковой. Одному ребенку тяжело в большом и шумном классе, другой не успевает за общим темпом или, напротив, скучает. Эти причины Александра Струкова и Катерина Поливанова анализируют в статье «Как родители, выбравшие семейную форму обучения, заботятся о благополучии своих детей». По их наблюдениям, родителям важно сохранить у ребенка самостоятельность и желание учиться, не дать учебе превратиться в постоянное принуждение. Поэтому они ищут не просто иной способ получать знания, а пытаются построить другие отношения ребенка с учебой. «В большинстве случаев решение о переходе на домашнее обучение принимается родителями совместно с ребенком»,— говорит руководитель домашней школы «Фоксфорд» Анна Разгребельская.
Онлайн-школы сегодня забирают учеников прежде всего из обычных классов, а не друг у друга.
В «Фоксфорде» почти 80% новичков прежде учились очно, 14% начинают онлайн-обучение с первого класса и около 2% переходят с других платформ. В школе БИТ переходы из других онлайн-школ встречаются чаще: на них приходится около 30% набора. Но и здесь большинство новичков прежде учились очно: 60% — в государственных школах, еще 7–10% — в частных.
В школе «ИнтернетУрок» на первое место среди причин перехода ставят не конфликты со школой, а расписание: онлайн выбирают дети, которые серьезно занимаются спортом или творчеством. Среди других аргументов — недовольство качеством уроков, нехватка учителей и переезды.
Таким образом, одни семьи ищут выход из конкретных школьных проблем, другим обычный класс не подходит по образу жизни. Все перечисленные причины существовали и раньше. Просто теперь у родителей появилась готовая альтернатива. Прежде, забирая ребенка из школы, им нередко приходилось самим организовывать процесс обучения: составлять программу, подбирать учебники и искать преподавателей. Теперь все это предлагают онлайн-платформы. Так семейный проект превратился в понятную услугу, а вокруг нее возник отдельный рынок.
Свобода выбора
Онлайн-школа может обучать ребенка независимо от того, как юридически оформлено его образование. При семейном образовании или самообразовании он прикрепляется к аккредитованной школе для аттестации. При заочной или очно-заочной форме ребенок уже числится в такой школе, но учится дистанционно. Поэтому родителям важно заранее выяснить, где ребенок будет числиться, кто проведет занятия, аттестацию и выдаст аттестат.
Разница между стоимостью обучения зависит от того, какую часть школьной работы семья оставляет себе, а какую передает онлайн-платформе.
Самый доступный вариант — записанные уроки и материалы, которые ребенок осваивает самостоятельно. Более дорогие программы включают онлайн-занятия с преподавателями, проверку домашних работ, консультации и помощь куратора.
Например, в «Фоксфорде» программа с уроками в записи стоит 60–80 тыс. руб. в год, с занятиями в реальном времени — от 110 тыс. руб. Полный тариф «ИнтернетУрока» обходится примерно в 11,9 тыс. руб. в месяц, в «Точке знаний» — в 10–20 тыс. руб. в зависимости от класса и программы.
Чем больше живого общения, тем выше цена: для небольших групп и индивидуального сопровождения требуется больше преподавателей и кураторов. В БИТ говорят, что за последний год тарифы выросли на 10–15%. Но тариф — еще не все расходы. Ребенку нужны компьютер, устойчивый интернет и отдельное рабочее место, а на первых порах — помощь взрослого. Исследователи ВШЭ отмечают, что семьи, отказавшиеся от обычной школы, обычно располагают запасом времени и возможностью включаться в учебу.
Поэтому позволить себе онлайн-школу — значит не только оплатить ее, но и встроить такой формат учебы в жизнь всей семьи.
Но довольно высокая цена входа (деньги и родительское время) рост онлайн-школ пока не остановила. В 2025/26 учебном году в школе «Фоксфорд» число учеников выросло на 14% и превысило 50 тыс. В «ИнтернетУроке» ежегодно обучается около 20 тыс. школьников, но текущий набор еще идет. В БИТ сообщают о росте на 15%, но число учащихся не уточняют. В школе «Точка знаний» число учеников выросло с 478 в 2024/25 учебном году до 2,5 тыс. в 2025/26 году. Но более чем пятикратный рост отчасти объясняется низкой базой: программу предложили семьям, которые уже покупали дополнительные курсы компании.
Устойчивость спроса лучше видна не по набору, а по тому, сколько семей впоследствии продолжает обучение. Опрошенные компании называют близкие показатели: от месяца к месяцу обучение продолжают около 98% учеников, на следующий учебный год — 70–74%. Эти цифры стоит считать ориентиром: школы могут по-разному определять активного ученика и момент продления договора.
«Главная сложность после перехода связана с адаптацией к большей самостоятельности. Ребенок, привыкший к школьному расписанию и постоянному контролю со стороны учителей, должен научиться самостоятельно планировать время и распределять нагрузку»,— говорит генеральный директор «ИнтернетУрока» Ольга Хасякова.
Уход ученика из онлайн-школы не всегда означает, что формат ему не подошел.
Для некоторых семей это временное решение на время переезда или ожидания места в подходящей школе. Отдельная история — девятый класс. По данным «Фоксфорда», около 60% выпускников после него поступают в колледжи. Поэтому в десятом классе с компанией остаются лишь около 35% учеников, тогда как в других параллелях — более 80%.
Свободное расписание работает, пока ребенок умеет им пользоваться. Если он пропускает уроки, а родители замечают это слишком поздно, быстро накапливаются пробелы. «В семьях, где есть проблемы с дисциплиной, онлайн-формат работает хуже — люди возвращаются в обычную школу»,— говорит основатель «Точки знаний» Андрей Шелудько. Поэтому онлайн-школы усиливают контроль за учебой, вводят кураторов и создают ученические сообщества. В «Фоксфорде» дети, участвующие в совместных активностях, остаются чаще. Одних хороших уроков недостаточно — школа должна вовремя заметить, что ребенок отстал, и помочь ему вернуться в учебный ритм.
Затянувшийся экзамен
У онлайн-школ есть естественный потолок роста: далеко не каждая семья готова отказаться от обычного класса и включиться в организацию учебы своего ребенка. В «ИнтернетУроке» считают, что рынок продолжит расти, но прежних послепандемийных скачков уже не будет. Чем взрослее рынок, тем теснее становится его участникам. Крупным школам помогают известный бренд и большая клиентская база, а одной семье они могут предложить всю образовательную линейку — от занятий по отдельным предметам до полной школьной программы и колледжа. Новым компаниям сложнее конкурировать с известными игроками и окупать привлечение учеников.
Значительная часть учеников онлайн-школ живет за пределами России.
В БИТ на них приходится 27,2% аудитории. Теперь это чаще продуманный выбор, а не экстренная мера. «Если в 2022 году это был во многом вынужденный и стрессовый процесс, то сейчас мы видим осознанный спрос на качественную русскоязычную среду с официальным аттестатом»,— говорит директор департамента маркетинга школы БИТ Ксения Ледяева. В «ИнтернетУроке» зарубежная аудитория составляет около 15%, причем второе место после России занимает Казахстан.
В России спрос на онлайн-школы выше в крупных городах. «Фоксфорд» отмечает рост числа учеников из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга. Исследование МГПУ показало, что среди москвичей семейное образование чаще выбирают материально обеспеченные и активные родители с высшим образованием. У них больше возможностей не только оплатить программу, но и самим участвовать в учебе ребенка.
Вместе с тем онлайн-школы расширяют программы, позволяют выбирать предметы и осваивают искусственный интеллект. В «ИнтернетУроке» ИИ-помощник отвечает на вопросы по материалам уроков, а отдельный сервис проверяет сочинения по критериям ОГЭ и ЕГЭ и разбирает ошибки. Роль учителя нейросетям пока не отдают: ИИ может снять часть рутины, но еще не способен учитывать особенности ребенка, его психологическое состояние и контекст обучения.
При этом рост числа учеников и выручки еще не означает, что домашнее онлайн-образование эффективнее очного.
Исследования ВШЭ и МГПУ показывают масштабы семейного образования и мотивы родителей, но не сравнивают результаты детей, которые учатся дома и в обычной школе. Об удовлетворенности форматом домашнего обучения известно в основном со слов родителей: они считают, что могут создать более спокойную обстановку, подобрать преподавателей, а общение со сверстниками организовать через спорт, кружки и сообщества. Однако такие интервью отражают восприятие родителей, а не результат обучения. Поэтому сказать, какой формат дает более качественное образование, пока нельзя.
При семейной форме онлайн-школа может взять на себя уроки, проверку заданий и контроль за расписанием, но отвечать за организацию образования все равно приходится родителям. Перед оплатой им стоит проверить договор, лицензию образовательной организации и порядок аттестации.
Онлайн-школы едва ли вытеснят обычные: большинство семей по-прежнему выбирают классы, устойчивое расписание и учителей у доски. Но и временным решением этот формат уже не выглядит — он занял свое место между государственной школой, частным образованием и самостоятельной учебой дома. Как бизнес эта модель уже сформировалась: число учеников и выручка растут, большинство семей продлевают обучение. Но насколько хорошо она работает именно как школа, пока неизвестно.
У онлайн-обучения есть очевидные плюсы: гибкое расписание, индивидуальный темп и возможность уйти из неподходящей ребенку среды. Есть и риски: нехватка общения, потеря учебного ритма и зависимость результата от самостоятельности ребенка, участия родителей и качества сопровождения. Что перевесит, покажет реальный жизненный путь выпускников — от результатов экзаменов и поступления в вузы до успешного трудоустройства и уровня доходов. Для молодого российского рынка таких данных пока нет — чтобы они появились, понадобятся годы.