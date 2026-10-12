Классная работа на дому

Онлайн-школа при этом не является отдельной юридической формой образования. Ребенок может учиться вне образовательной организации, осваивая школьную программу на семейном обучении. Для старшеклассников закон также предусматривает самообразование. В этом случае учебу организует семья или сам ученик, а к аккредитованной школе он прикрепляется для аттестации. Другой вариант — остаться учеником школы, но перейти на очно-заочную или заочную форму. Очно-заочная предполагает регулярные занятия с учителями наряду с самостоятельной работой, заочная — преимущественно самостоятельную учебу и периодические консультации. Точное расписание определяет школа, которая в обоих случаях отвечает за организацию обучения и аттестацию. В этих четырех категориях в 2024 году насчитывалось более 202 тыс. школьников против 18 тыс. в 2016-м. Но сколько из них пользовались услугами коммерческих онлайн-школ, неизвестно.