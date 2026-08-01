«Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов

Гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников заявил, что компания завершила выполнение собственной программы полетов. Об этом он рассказал в Telegram вечером 31 июля. С 1 августа перевозить пассажиров АО будут другие авиаперевозчики. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что маршрут Москва—Ижевск начнет обслуживать S7 Airlines.

«Несмотря на ситуацию с остановкой полетов авиакомпании с 31 июля, мы будем выполнять все обязательства перед нашими пассажирами. Все они пересажены на рейсы авиакомпаний-партнеров: по московскому направлению — это “Аэрофлот” и S7, в Санкт-Петербург — “Северный ветер”, в Сочи — “Аэрофлот”»,— рассказал господин Синельников.

Также он отметил, что за 31 июля 1106 билетов «Ижавиа» было переоформлено на рейсы других компаний-перевозчиков, по 306 сегментам оформлен возврат денежных средств.

«Мы усилили контакт-центр, открыли круглосуточную горячую линию, и вся команда “Ижавиа” сейчас работает только над одной задачей — чтобы каждый пассажир смог добраться до места назначения с минимальными неудобствами»,— добавил он.

Напомним, с 1 августа «Ижавиа» не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта. Основание — в трехмесячный срок не устранены «критические несоответствия по функционированию СУБП». Все билеты остаются действительными. И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой».

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата авиакомпании «сочетанием многих факторов». Причины не сводятся к «одному событию или одному человеку», написал он в Telegram.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.