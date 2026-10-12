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Мир

Bild: Швайцер заменит Бас на посту главы Минтруда Германии

12.10.2026, 10:41
Бывший премьер земли Рейнланд-Пфальц Александер Швайцер сменит Бербель Бас на должности министра труда и социальных дел Германии, пишет Bild. Ранее 12 октября сама госпожа Бас объявила об уходе с постов сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и министра труда.
Бывший премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швайцер

Бывший премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швайцер

Kai Pfaffenbach / Reuters

Бербель Бас объяснила решение личными обстоятельствами, включая смерть падчерицы, а также нападками со стороны блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).
Александер Швайцер занимал пост премьер-министра Рейнланда-Пфальца до конца мая 2026 года. После поражения СДПГ на региональных выборах он возглавил фракцию партии в ландтаге Рейнланда-Пфальца. Кто заменит Бербель Бас на посту сопредседателя СДПГ, пока неизвестно.
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