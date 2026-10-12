Bild: Швайцер заменит Бас на посту главы Минтруда Германии

Александер Швайцер занимал пост премьер-министра Рейнланда-Пфальца до конца мая 2026 года. После поражения СДПГ на региональных выборах он возглавил фракцию партии в ландтаге Рейнланда-Пфальца. Кто заменит Бербель Бас на посту сопредседателя СДПГ, пока неизвестно.