«Ижавиа» и аэропорт Ижевска включили в План приватизации на 2027 год
09.10.2026, 15:52
Авиакомпанию «Ижавиа» и аэропорт Ижевска включили в прогнозный план приватизации имущества Удмуртии на 2027 год. Документ опубликован на сайте главы и правительства республики.
Помимо авиакомпании и аэропорта, в перечень вошли 16 объектов недвижимости и один объект движимого имущества. Среди них — памятник архитектуры «Дом Лятушевича» в Ижевске.
Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)».
Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации: 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.
Ночью 7 августа тогдашний гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объявил в Telegram о своем уходе. «Меня попросили, и я написал заявление об увольнении»,— написал он. Он руководил «Ижавиа» с 2018 года. Его место занял руководитель «Удмуртавтодорстроя», экс-начальник Госавтоинспекции Удмуртии Руслан Набиев.
Местные власти намерены получить новый сертификат в ноябре. Заявка «Ижавиа» находится на рассмотрении Росавиации. С 28 августа «Ижавиа» начала сокращать количество фирменных касс. Ограничения затронут как минимум семь точек. За август было переоформлено 24,4 тыс. билетов пассажиров «Ижавиа». Часть направлений на себя забрали другие авиакомпании.
«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации.