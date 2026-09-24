Без серьезных авиапотерь

Пилотов, бортпроводников и других сотрудников лишенной сертификата «Ижавиа» отправили в оплачиваемые неиспользованные отпуска либо в простой с оплатой не менее 2/3 средней зарплаты и дополнительной выплатой. Как узнал «Ъ-Удмуртия», на начало сентября штатная численность предприятия сократилась с 990 до 969 человек (-21).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Некоторые сотрудники службы бортпроводников переведены в другие подразделения компании с сохранением средней зарплаты по прежнему месту работы. Сотрудники неавиационных профессий продолжают работу в соответствии со своими должностными обязанностями. Численность ряда служб, связанных с продажами и коммерцией, будет скорректирована. При принятии решения о прекращении трудового договора по прежней специальности предлагается перевод в другие подразделения “Ижавиа”»,— сообщили «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе главы республики.

Среди покинувших «Ижавиа» — пять агентов по продажам авиабилетов и туров в закрываемых офисах продаж и три сотрудника закрытого филиала в Чайковском. Помимо них, работу прекратили восемь студентов, принятых на летнее время.

Доходы сотрудников в авиакомпании «Ъ-Удмуртия» не раскрыли. В апреле на портале GdeRabota была опубликована вакансия второго пилота в «Ижавиа» с предлагаемой зарплатой 130 тыс. руб. По приказу гендиректора авиакомпании с 1 сентября оклады и тарифные ставки были проиндексированы на 5,6%.

Руководитель «Ижавиа» Руслан Набиев проводит личное собеседование с каждым увольняющимся, заверили в авиакомпании. По коллективному договору, среди прочего, выплачивается матпомощь при заключении брака и рождении ребенка, при необходимости дорогостоящего лечения и др. Готовится договор по обеспечению каждого сотрудника полисом ДМС.

Местные власти напомнили о планах вернуть сертификат эксплуатанта «Ижавиа» в 2026 году и сохранить в штате полную численность пилотов и бортпроводников. В гострудинспекции Удмуртии «Ъ-Удмуртия» рассказали, что работники авиакомпании обращались в ведомство в июне и в июле за разъяснением норм ТК РФ, жалоб не поступало.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации: 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

Ночью 7 августа тогдашний гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объявил в Telegram о своем уходе. «Меня попросили, и я написал заявление об увольнении»,— написал он. Он руководил «Ижавиа» с 2018 года. Его место занял руководитель «Удмуртавтодорстроя», экс-начальник Госавтоинспекции Удмуртии Руслан Набиев.

Местные власти намерены получить новый сертификат в ноябре. Заявка «Ижавиа» находится на рассмотрении Росавиации. С 28 августа «Ижавиа» начала сокращать количество фирменных касс. Ограничения затронут как минимум семь точек. За август было переоформлено 24,4 тыс. билетов пассажиров «Ижавиа». Часть направлений на себя забрали другие авиакомпании.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.

Евгений Щепелев