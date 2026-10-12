Чибис объявил о планах запретить продажу вейпов в Мурманской области
12.10.2026, 10:38
В Мурманской области подготовили законопроект о запрете продажи электронных сигарет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем канале в MAX.
По словам главы региона, инициатива направлена прежде всего на защиту детей и подростков, многие из которых воспринимают вейпы как безобидное увлечение.
Губернатор отметил, что за приятными ароматами и яркой упаковкой электронных сигарет скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы. При этом зависимость от вейпов формируется быстро, что негативно сказывается на здоровье сердца, сосудов и легких.
«Электронки не прибавляют здоровья» и взрослым, подчеркнул Андрей Чибис.
Федеральное законодательство предоставляет регионам право вводить запрет на продажу электронных сигарет с 1 марта 2027 года. Подготовленный законопроект планируется направить на рассмотрение Мурманской областной думы.