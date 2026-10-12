Чибис объявил о планах запретить продажу вейпов в Мурманской области

Губернатор отметил, что за приятными ароматами и яркой упаковкой электронных сигарет скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы. При этом зависимость от вейпов формируется быстро, что негативно сказывается на здоровье сердца, сосудов и легких.