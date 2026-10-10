Главные новости за 10 октября. Кубань, Крым, Адыгея
10.10.2026, 19:03
СКР расследует атаки украинских формирований на мирных жителей Краснодарского края, Белгородской и Ростовской областей — в Туапсе вечером 9 октября пострадал один человек, в двух других регионах погиб один и ранены 15 человек. Следователи устанавливают причастных и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.
В Адлере ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме на улице Ленина — площадь возгорания выросла с 200 кв. м до 1,4 тыс. кв. м. Пожар локализовали вечером 9 октября и полностью потушили в 01:35 10 октября, никто не пострадал.
За девять месяцев 2026 года число предприятий общепита на Кубани выросло на 5,4%, до 13,5 тыс., но рост отрасли замедлился. Ликвидаций стало больше на 35,9% год к году, и на каждые 100 новых заведений пришлось около 81 закрытого против 67 годом ранее.
В Темрюкском районе 29 сентября берег Азовского моря у устья Кубани покрылся массовым скоплением корнеротов, тогда как в районе Ейска в конце сентября и начале октября медуз на берегу не обнаружили. По данным ВНИРО, в остальных частях Азовского моря медузы распределялись неравномерно — от единичных экземпляров до разреженных концентраций.
В Усть-Лабинском районе 10 октября загорелась свалка на площади 300 кв. м, к тушению привлекли пять единиц техники. По предварительным данным, причиной мог стать поджог — полиция установила предполагаемого поджигателя, которым оказался местный житель.
В Краснодаре около 90 тыс. человек привились от гриппа, включая более 50 тыс. взрослых и свыше 39 тыс. детей. Вакцинация продолжается в поликлиниках и четырех мобильных пунктах, всего в крае планируют привить более 2,7 млн жителей.
В Краснодаре на территории мемориального комплекса Защитникам Пашковской переправы воссоздали эпизод сражения 1942 года в рамках проекта «Переправа памяти», приуроченного к 83-й годовщине освобождения Кубани и Битвы за Кавказ. Всего на Кубани прошло более 1,3 тыс. тематических мероприятий, посвященных Дню освобождения Краснодарского края.