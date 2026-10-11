Мера милосердия
Власти могут ввести мораторий на обнуление демпфера по дизтопливу
11.10.2026, 19:51
Как стало известно “Ъ”, правительство может ввести мораторий на обнуление демпферных выплат по дизтопливу, происходящее при превышении оптовых цен над индикативными на 30%. Мера рассматривается в условиях частичного открытия экспорта и может служить страховкой нефтекомпаний, несущих расходы на ремонты НПЗ. Но при этом давление на ценообразование на внутреннем рынке может возрасти, предупреждают эксперты.
Минэнерго, ФАС, Минфину и Минэкономики поручено совместно с нефтекомпаниями проработать целесообразность введения моратория на обнуление демпферных выплат по дизтопливу. Об этом сказано в протоколе (есть у “Ъ”) совещания о ситуации на топливном рынке от 21 сентября у вице-премьера Александра Новака. “Ъ” направил вопросы в министерства, ФАС и аппарат вице-премьера.
Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо, если экспортная цена выше внутрироссийской. Но если средние за месяц оптовые цены бензина АИ-92 и дизтоплива превышают индикативные на 20% и 30% соответственно, выплаты за месяц обнуляются. По данным ФАС, в 2026 году ближе всего к порогу обнуления (76,63 тыс. руб. за тонну) оптовая стоимость дизтоплива была в августе — 75,07 тыс. руб. за тонну. В сентябре цена снизилась на 9,8%, до 67,73 тыс. руб. за тонну. В 2025 году из-за роста биржевых цен нефтекомпании лишились выплат по бензиновому демпферу за август. После этого с 1 октября по 1 мая 2026 года был введен мораторий на обнуление демпфера на бензин и дизтопливо.
Мораторий обсуждается в условиях частичного открытия экспорта дизтоплива с 10 октября после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Как сообщили в правительстве, пока планируется экспортировать 500 тыс. тонн.
По данным “Ъ”, поставки будут разрешены отдельным нефтекомпаниям по квотам.
До этого эмбарго для производителей действовало до 31 октября, для остальных участников рынка — до конца января 2027 года. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) также выдало лицензию, разрешающую до 7 апреля 2027 года продажу и поставки российского дизтоплива в том числе в США.
С формальной точки зрения вводить мораторий при каждом приближении к предельным ценам не имеет смысла — проще было бы отменить сам элемент механизма, говорит налоговый эксперт Борис Луцет. Но, по его словам, это обнажило бы неэффективность демпфера в целом, поэтому власти предпочитают подавать такие решения как точечные. Принятие моратория, продолжает эксперт, вместе с предложенным повышением индикативных цен в рамках бюджетного пакета с 64,2 тыс. руб. до 66,35 тыс. руб. за тонну по бензину и с 60,75 тыс. руб. до 62,8 тыс. руб. за тонну по дизтопливу может стать дополнительным фактором давления на внутренний рынок.
В сентябре среднемесячные биржевые цены бензина АИ-92 и дизтоплива оставались ниже порогов обнуления, потому возможный мораторий стоит рассматривать как страховку для нефтекомпаний от финансовых рисков, считает гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
По его оценкам, выплаты по демпферу за сентябрь, которые должны пройти в октябре, могут превысить 350 млрд руб. из-за рекордного роста экспортной альтернативы.
По данным Минфина, в сентябре нефтекомпании получили по демпферу 305,5 млрд руб., с начала 2026 года — 1,25 трлн руб. В феврале—марте бюджет получил от нефтекомпаний 33,8 млрд руб. Эксперт Финансового университета Игорь Юшков полагает, что нефтяники смогут убедить правительство в том, что у них нет дополнительных объемов для увеличения предложения, а рост затрат на ремонт НПЗ и обеспечение безопасности не зависит от их решений. Собеседник “Ъ” среди участников рынка считает мораторий своевременной мерой, указывая, что демпфер рассчитан на нормальную рыночную ситуацию, а сейчас нехватка топлива то обостряется, то ослабевает. В условиях лимитов на рост котировок на бирже, добавляет он, рынок теряет ценовые сигналы.
Стоимость межсезонного дизтоплива на Петербургской бирже по индексу европейской части РФ 9 октября снизилась на 0,6%, до 65,63 тыс. руб. за тонну, зимнего — на 0,37%, до 81,52 тыс. руб. за тонну. Индекс летнего дизтоплива с 1 октября застыл на 67,09 тыс. руб. за тонну.
Как поясняет источник “Ъ” на рынке, вероятно, объема продаж не хватает для формирования котировки. По словам собеседника “Ъ”, стоимость летнего дизтоплива с российских НПЗ с доставкой в Московский регион сейчас достигает 70 тыс. руб. за тонну.
Цены заметно различаются: чем ниже стоимость, тем меньше вероятность отгрузки, отмечает он. Во внебиржевом сегменте, добавляет источник “Ъ”, дизтопливо стоит примерно на 5 тыс. руб. за тонну дороже.
Александр Новак, которого цитировала пресс-служба правительства, заявил, что частичное открытие экспорта дизтоплива не затронет интересы российских потребителей. Источник “Ъ” в отрасли также считает, что вывоз разрешенного объема не повлияет на внутренний рынок, указывая, что 500 тыс. тонн — около 29% от объема трубопроводных поставок за месяц до введения запрета. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что пик сезонного спроса пройден, тогда как крупные НПЗ накопили запасы. Но полное снятие ограничений он пока считает невозможным из-за нестабильной ситуации с безопасностью производства и необходимости обеспечить следующую волну повышенного спроса.
Влияние ослабления российского эмбарго на мировой рынок также может оказаться ограниченным. Как сказано в обзоре S&P Global, разница между ценой дизтоплива и нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 9 октября на новостях упала на $6,45, до $96,8 за баррель, но рынок остается напряженным, и российские поставки могут только временно решить проблему глобального дефицита.