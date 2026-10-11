«Яндекс» объяснил ограничение работы части функций «Диска»

Сейчас в веб-версии «Диска» пользователи, среди прочего, не могут одновременно скачивать несколько файлов, альбомы и папки. Кроме того, не работает кнопка «Скачать все» при переходе по публичной ссылке. При этом скачать файлы и папки (если они доступны) можно в приложении.