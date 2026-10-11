«Яндекс» объяснил ограничение работы части функций «Диска»
«Яндекс»: отдельные функции «Диска» ограничены для снижения нагрузки
11.10.2026, 20:11
«Яндекс» осознанно принял решение ограничить отдельные функции «Яндекс 360», включая «Диск». Это нужно, чтобы обеспечить работоспособность сервисов, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Мы делаем все для того, чтобы обеспечить сохранность данных»,— добавили в пресс-службе компании. В «Яндексе» объяснили, что ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания «основных рабочих сценариев».
Сейчас в веб-версии «Диска» пользователи, среди прочего, не могут одновременно скачивать несколько файлов, альбомы и папки. Кроме того, не работает кнопка «Скачать все» при переходе по публичной ссылке. При этом скачать файлы и папки (если они доступны) можно в приложении.
С 8 октября беспилотники атаковали дата-центры компании в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире — работа этого объекта из-за повреждений была остановлена. С утра 11 октября пользователи приложений компании в России, Казахстане и Киргизии жаловались на сбои. В 16:57 мск Telegram-канал «Яндекса» сообщил, что сервисы компании постепенно возвращаются к работе после сбоя.