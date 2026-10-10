Под Усть-Лабинском тушат пожар на свалке площадью 300 кв. м

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края 10 октября произошло возгорание на территории свалки. Площадь пожара составила 300 кв. м. По предварительным данным, причиной мог стать поджог. Об этом сообщил глава района Станислав Гайнюченко в социальных сетях со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).