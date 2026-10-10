Под Усть-Лабинском тушат пожар на свалке площадью 300 кв. м
10.10.2026, 13:42
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края 10 октября произошло возгорание на территории свалки. Площадь пожара составила 300 кв. м. По предварительным данным, причиной мог стать поджог. Об этом сообщил глава района Станислав Гайнюченко в социальных сетях со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
Сообщение о возгорании поступило на пульт ЕДДС. К ликвидации очагов пожара привлекли пять единиц техники. Работы по тушению продолжаются.
По словам Станислава Гайнюченко, сотрудники МВД установили предполагаемого поджигателя. Им оказался местный житель. Обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся дополнительные расследования.
Мусорный полигон под Усть-Лабинском ранее уже неоднократно подвергался поджогам. В октябре 2024 года правоохранители задержали 29-летнего жителя Белоглинского района, которого подозревали в поджоге свалки в поселке Двубратском.
Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.
В марте 2025 года на полигоне также фиксировали аналогичное происшествие.