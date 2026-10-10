В Адлере потушили пожар в двухэтажном частном доме на площади 1,4 тысяч кв. м
10.10.2026, 10:14
В Адлере ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме на улице Ленина. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, ликвидацию пожара объявили в 01:35 мск 10 октября. Сообщения о возгорании появились накануне, 9 октября. Изначально площадь пожара составляла около 200 кв. м, позднее она увеличилась до 1 тыс. кв. м.
В 23:17 мск 9 октября пожар локализовали на площади 1,4 тыс. кв. м. Позднее спасатели сообщили о полной ликвидации возгорания.
Ранее в социальных сетях опубликовали кадры густого дыма над Адлером. По информации краевого управления МЧС, в результате пожара никто не пострадал.