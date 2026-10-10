В Темрюкском районе берег Азовского моря покрылся корнеротами

В Темрюкском районе Краснодарского края 29 сентября береговая полоса у устья реки Кубань оказалась покрыта корнеротами. При этом в районе Ейска в конце сентября и начале октября медуз на берегу не обнаружили. Такие данные получили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по итогам мониторинга, проведенного с 21 сентября по 2 октября.