В Темрюкском районе берег Азовского моря покрылся корнеротами
10.10.2026, 16:26
В Темрюкском районе Краснодарского края 29 сентября береговая полоса у устья реки Кубань оказалась покрыта корнеротами. При этом в районе Ейска в конце сентября и начале октября медуз на берегу не обнаружили. Такие данные получили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по итогам мониторинга, проведенного с 21 сентября по 2 октября.
По информации пресс-службы института, медузы в Азовском море распределялись неравномерно. В северной части моря, в районе Мариуполя, преобладали фрагментированные экземпляры. У Ялты и Белосарайской косы, а также в Темрюкском районе в целом отмечалась разреженная концентрация желетелых организмов. Исключением стал участок у устья Кубани, где 29 сентября зафиксировали массовое скопление корнеротов.
На восточном побережье Азовского моря, в районе Приморско-Ахтарска, специалисты отмечали разреженную концентрацию медуз на фоне похолодания и штормовой погоды.
В Ейске с 21 по 25 сентября встречались единичные экземпляры. С 28 сентября по 2 октября медуз на берегу не фиксировали.
В восточной части Таганрогского залива медуз не обнаружили. На севере залива, в районе Седово и Кривой косы, в течение всего периода наблюдений встречались единичные корнероты. Однако 1 октября их концентрация достигла 53 экземпляров на метр.
Специалисты ВНИРО продолжают ежедневные наблюдения за распределением медуз у побережья Азовского моря и в других районах Краснодарского края.