В Краснодаре от гриппа привились около 90 тысяч человек

В Краснодаре около 90 тыс. человек сделали прививку от гриппа. Среди них более 50 тыс. взрослых и свыше 39 тыс. детей. Вакцинация продолжается в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.