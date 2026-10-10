В Краснодаре от гриппа привились около 90 тысяч человек
10.10.2026, 12:43
В Краснодаре около 90 тыс. человек сделали прививку от гриппа. Среди них более 50 тыс. взрослых и свыше 39 тыс. детей. Вакцинация продолжается в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Мобильные пункты вакцинации работают по четырем адресам. В будние дни с 9:00 до 18:00 прививку можно сделать на улице Красной, 122, у обелиска в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска, и на улице Красной, 35, в сквере имени Жукова.
В выходные дни с 9:00 до 18:00 мобильные пункты открыты на улице Трамвайной, 2, в парке «Солнечный остров», и на улице Колхозной, 86, в парке «Чистяковская Роща».
Вакцинация в мобильных пунктах проводится бесплатно. Перед процедурой специалисты осматривают пациентов, чтобы выявить возможные противопоказания. Также сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.
Вакцины от гриппа поступили в медицинские учреждения всех городов и районов Краснодарского края. В регионе в этом году планируют привить более 2,7 млн жителей.
Помимо поликлиник и мобильных пунктов, вакцинацию проводят в школах и детских садах.