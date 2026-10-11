В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на премьер-министра

Ранее полиция Польши сообщила, что получила по электронной почте письма, в котором была информация о подготовке нападения. В Центре антитеррористической безопасности Агентства внутренней безопасности Польши было созвано экстренное совещание. Представитель спецслужб Польши Яцек Добжиньский после совещания отметил, что власти относятся к этой угрозе «крайне серьезно» и оценивают вероятность покушения как высокую.