В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на премьер-министра
11.10.2026, 20:06
Польские власти задержали подозреваемого в подготовке покушения на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. О задержании подозреваемого сообщил в соцсети X министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский. Эту информацию подтвердил и сам премьер Туск. «Мужчина, угрожавший нападением, задержан. Благодарю сотрудников полиции за оперативные и решительные действия»,— написал он в соцсети X.
Подробности задержания и информация о личности задержанного пока не раскрываются. Известно только, что он был задержан в Нижнесилезском воеводстве.
Ранее полиция Польши сообщила, что получила по электронной почте письма, в котором была информация о подготовке нападения. В Центре антитеррористической безопасности Агентства внутренней безопасности Польши было созвано экстренное совещание. Представитель спецслужб Польши Яцек Добжиньский после совещания отметил, что власти относятся к этой угрозе «крайне серьезно» и оценивают вероятность покушения как высокую.
В Польше действует повышенный уровень готовности силовых структур, спецслужб и органов государственного управления, который был введен на прошлой неделе из-за волны насилия в учебных заведениях. За несколько дней в начале месяца произошло несколько нападений вооруженных подростков, в результате которых погиб один человек и были ранены более десяти.