СК расследует атаки ВСУ на жителей Кубани, Белгородской и Ростовской областей
10.10.2026, 12:03
Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Об этом 10 октября сообщили в официальном канале ведомства в мессенджере Max.
В Туапсе в результате атаки беспилотника вечером 9 октября пострадал один человек. Его госпитализировали. По данным СК, в Белгородской области в результате атак погиб один человек, еще девять получили ранения. В Ростовской области ранения получили шесть мирных жителей.
Следователи установят лиц из числа участников вооруженных формирований Украины, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, при беспилотной атаке в Туапсе также произошло возгорание на склоне горы со стороны моря из-за падения обломков БПЛА. Пожар оперативно ликвидировали.
Кроме того, утром 10 октября Минобороны России сообщило об уничтожении 560 беспилотников самолетного типа над территориями 17 регионов страны за минувшую ночь. Беспилотники также сбили над акваториями Азовского и Черного морей.