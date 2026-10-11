В наших стойках выбыло

В ночь с 7 на 8 октября БПЛА атаковали ЦОД компании в Рязанской области, в результате он был полностью выведен из строя. Его мощность составляет около 12 МВт, в нем также располагались два суперкомпьютера «Яндекса». 9 октября был атакован дата-центр в Калуге. В этом ЦОД было более 3,8 тыс. серверных стоек мощностью 63 МВт, он частично выведен из строя. Ранее “Ъ” писал, что совокупная мощность российского рынка ЦОД на начало 2026 года составляет около 1,8 ГВт с учетом коммерческих, корпоративных и государственных дата-центров.