В наших стойках выбыло
Из-за атак БПЛА «Яндекс» лишился части своих дата-центров
Обновлено11.10.2026, 21:40
За последние несколько дней беспилотники нарушили работу трех ЦОД «Яндекса». Это привело к масштабным сбоям в сервисах компании и ее облачных партнеров. Другие операторы ЦОД уже начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА, что может привести к росту цен на облачные услуги.
В ночь с 10 на 11 октября третий ЦОД «Яндекса» был атакован беспилотниками. Работа дата-центра во Владимирской области была остановлена. Ранее заявлялось, что мощность этого ЦОД «Яндекса» составляет порядка 40 МВт. В этом комплексе ЦОД располагается один из суперкомпьютеров компании «Галушкин», который входит в число самых мощных в России.
«В дата-центре "Яндекса" во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Часть сервисов "Яндекса" недоступна для пользователей»,— заявили в пресс-службе компании, не ответив на вопросы “Ъ” о характере и масштабе повреждений. В сообщении в канале Yandex Cloud Alerts компания предупредила клиентов об аварийном режиме работы облачной платформы, назвала «оставшуюся конфигурацию ресурсов» неустойчивой и рекомендовала использовать альтернативные планы восстановления работы сервисов.
В ночь с 7 на 8 октября БПЛА атаковали ЦОД компании в Рязанской области, в результате он был полностью выведен из строя. Его мощность составляет около 12 МВт, в нем также располагались два суперкомпьютера «Яндекса». 9 октября был атакован дата-центр в Калуге. В этом ЦОД было более 3,8 тыс. серверных стоек мощностью 63 МВт, он частично выведен из строя. Ранее “Ъ” писал, что совокупная мощность российского рынка ЦОД на начало 2026 года составляет около 1,8 ГВт с учетом коммерческих, корпоративных и государственных дата-центров.
После атак пользователи столкнулись с массовыми сбоями сервисов «Яндекса». Сбои затронули около десяти основных сервисов компании — «Яндекс Go», «Почту» и т. д. Также сбои наблюдались у более десятка сервисов арендаторов серверов компании. Среди них, например, «Циан», некоторые застройщики, дейтинг-сервис Twinby и т. д. Компания «ЭР-Телеком Холдинг» сообщала о нестабильной работе собственного провайдера «Дом.ру»: «Потребуется один-три дня на завершение работ». Около 17:00 мск в «Яндексе» сообщили, что работоспособность сервисов постепенно восстанавливается.
После второй атаки на второй ЦОД «Яндекса» компания добавила в пользовательское соглашение своих сервисов раздел об освобождении от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, включая атаки БПЛА. При этом Yandex Cloud договорилась с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов.
«Судя по тому, как восстанавливаются сервисы, запаса мощностей у компании достаточно»,— считает директор департамента ИТ-сервисов и инфраструктуры Х5 Digital Михаил Буйлов.
По словам собеседника “Ъ” на ИТ-рынке, сейчас «Яндекс» приостановил резервирование мощностей для других компаний, «чтобы сохранить для себя».
В пресс-службе «Яндекса» сказали "Ъ", что это «не соответствует действительности»: «Мы продолжаем помогать нашим партнерам в рамках текущих ресурсов платформы».
Доходы облачного направления «Яндекса» составляют порядка 2–4% выручки группы, то есть около 30 млрд руб., говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Это были очень крупные дата-центры, а с момента их строительства начался глобальный дефицит и рост цен на вычислительные мощности, особенно на ускорители для ИИ. Оснащение обещает быть дорогим и долгим».
По словам собеседника “Ъ” на ИТ-рынке, сроки поставки оборудования для замены составляют до шести месяцев. Опрошенные “Ъ” участники рынка оборудования полагают, что компания начнет закупку по разным каналам, включая иностранные, чтобы быстрее восполнить потери, и цены на «железо» краткосрочно вырастут.
Заказать сейчас значительный объем оборудования и ожидать, что его поставят до конца года,— «утопия», поэтому «Яндексу» будет сложно восполнить объемы, если пострадала инфраструктура, говорит представитель производителя электроники Fplus. «Не исключаем, что провайдеры сейчас начнут увеличивать свои вычислительные мощности, что в четвертом квартале неминуемо приведет к росту цен из-за дефицита предложений»,— полагают в компании.
Сейчас другие игроки на рынке ЦОД уже принимают меры по защите своей инфраструктуры на физическом уровне, говорит гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин: «Ряд российских ЦОД уже приступили к модернизации систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования». Собеседник “Ъ” на рынке ЦОД также знает, что некоторые игроки уже начали закупать оборудование для защиты от атак БПЛА: «Требования достаточно расплывчатые, поэтому каждый реализует в силу своего понимания и финансовых возможностей».
Как говорит господин Цаплин, расходы на дополнительные меры по обеспечению безопасности, вероятно, скажутся на ценах для конечного потребителя. «Яндексу» предстоит замещать выбывшие мощности на самом дорогом рынке за последние годы, говорит эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский: «Это ударит по капитальным затратам и с некоторым запозданием по цене облачных услуг для клиентов».