Правительство разрешит экспортировать дизель отдельным компаниям по квотам

Эмбарго для производителей действовало до 31 октября, для остальных участников рынка — до конца января 2027 года. Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставке российского дизеля на американский и мировой рынки. Соответствующую лицензию уже выдал американский Минфин.