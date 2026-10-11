Правительство разрешит экспортировать дизель отдельным компаниям по квотам
11.10.2026, 20:34
Поставлять дизельное топливо на мировые рынки в условиях частичного открытия экспорта смогут отдельные нефтяные компании по квотам, узнал «Ъ». На данном этапе снятия ограничений российское правительство планирует экспортировать 500 тыс. тонн топлива.
Эмбарго для производителей действовало до 31 октября, для остальных участников рынка — до конца января 2027 года. Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставке российского дизеля на американский и мировой рынки. Соответствующую лицензию уже выдал американский Минфин.
В условиях снятия ограничений правительство обсуждает введение моратория на обнуление демпферных выплат по дизтопливу, происходящее при превышении оптовых цен над индикативными на 30%. Меру рассматривают как страховку нефтяных компаний, которые несут расходы на ремонт НПЗ.