Хуситы подтвердили удары по аэропорту в Эр-Рияде
Движение «Ансар Аллах»: атака на аэропорт в Эр-Рияде прошла в три этапа
11.10.2026, 19:42
Силы шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) наносили удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде с вечера субботы. Операция прошла в три этапа, сообщило агентство Saba со ссылкой на пресс-службу организации.
Согласно заявлению хуситов, удары привели к нарушению авиасообщения и полному закрытию аэропорта. В аккаунтах самого аэропорта такой информации нет. Последний пост в его соцсетях вышел вечером 10 октября и содержит призыв «уточнять статус рейса».
Хуситы трижды обстреливали аэропорт с 5 октября. При последних ударах погибли 12 человек, еще 300 получили ранения. Около часа назад Саудовская Аравия сообщила о попадании еще одного «неопознанного снаряда» в терминал №4. По данным властей, есть пострадавшие, их число уточняется. В начале октября движение хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий и предостерегло авиакомпании от полетов в страну и из нее.