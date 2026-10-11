Хуситы подтвердили удары по аэропорту в Эр-Рияде

Согласно заявлению хуситов, удары привели к нарушению авиасообщения и полному закрытию аэропорта. В аккаунтах самого аэропорта такой информации нет. Последний пост в его соцсетях вышел вечером 10 октября и содержит призыв «уточнять статус рейса».