В Краснодаре реконструировали эпизод обороны Пашковской переправы

Весной и летом 1943 года бои продолжались на «Голубой линии» в районе Новороссийска и станицы Крымской. Завершающим этапом Битвы за Кавказ стала Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция, которая проходила с 10 сентября по 9 октября 1943 года. Советские войска вышли к побережью Керченского пролива и ликвидировали плацдарм противника. После полного освобождения Краснодарского края Тамань использовали как базу для ударов по немецкой группировке в Крыму.