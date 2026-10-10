В Краснодаре реконструировали эпизод обороны Пашковской переправы
10.10.2026, 17:01
В Краснодаре на территории мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы» воссоздали эпизод сражения 1942 года. Историческую реконструкцию провели в рамках проекта «Переправа памяти», приуроченного к 83-й годовщине освобождения Кубани и Битвы за Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В мероприятии приняли участие представители администрации Краснодара и городской думы, ветеранских и молодежных общественных организаций, военно-патриотических объединений, клубов исторической реконструкции, а также Почетного караула Поста № 1. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Для жителей и гостей города организовали выставку исторического и современного вооружения, интерактивные площадки и полевую кухню. Творческие коллективы Краснодара представили патриотические номера. Кроме того, в рамках проекта сняли короткометражный документальный фильм об обороне Пашковской переправы. В дальнейшем его планируют показывать в городских школах.
Организатором мероприятия выступило Краснодарское региональное отделение добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская рота Боевого Братства» при поддержке администрации Карасунского округа.
Памятные мероприятия, посвященные Дню освобождения Краснодарского края, проводят во всех городах и районах региона. Всего на Кубани состоялось более 1,3 тыс. тематических мероприятий, включая акции, онлайн-флешмобы, беседы, экскурсии и выставки.
Операция Красной Армии по освобождению Кубани началась в январе 1943 года. Первыми освободили Отрадненский и Успенский районы. К концу зимы советские войска вышли к Таганрогскому заливу в районе Ейска и оттеснили противника к северо-востоку от Краснодара.
Весной и летом 1943 года бои продолжались на «Голубой линии» в районе Новороссийска и станицы Крымской. Завершающим этапом Битвы за Кавказ стала Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция, которая проходила с 10 сентября по 9 октября 1943 года. Советские войска вышли к побережью Керченского пролива и ликвидировали плацдарм противника. После полного освобождения Краснодарского края Тамань использовали как базу для ударов по немецкой группировке в Крыму.