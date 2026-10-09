Главные новости за 9 октября. Сочи
09.10.2026, 20:00
Администрация Сочи заключила соглашение с НИЦ «Курчатовский институт» о разработке программы комплексного развития черноморского побережья, включая инженерную берегозащиту и борьбу с оползнями. По словам главы города, без системных мер берегозащиты в течение ближайших 60 лет Сочи может потерять 88% пляжей и все существующие гидротехнические сооружения.
Сочи обеспечил 47% налоговых поступлений от туристической отрасли Краснодарского края; за первые два квартала 2026 года в консолидированный бюджет региона поступило 873 млн руб. туристического налога, что на 24,5% больше, чем годом ранее. Всего за семь месяцев поступления от туротрасли превысили 9,2 млрд руб., на Анапу пришлось 12%, на Краснодар и Геленджик — по 9%.
Арбитражный суд Волгоградской области обязал сочинское ООО «Вент-градъ» выплатить волжскому ООО «МетКоПром» 4,1 млн руб. за изготовленные металлоконструкции для строительства начальной школы на 400 мест в Лабинском районе Кубани. Суд признал незаконным отказ заказчика от приемки и оплаты товара, изготовленного по индивидуальному заказу, решение может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.
Танкер «Афрамакс Рио», загоревшийся вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров у берегов Сочи, отбуксировали в безопасное место, установив боновые заграждения и сформировав резерв сорбента. Специалисты Морспасслужбы оценивают техническое состояние судна; все 23 члена экипажа спасены, пострадавших нет, открытое горение потушено днем 7 октября.
Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело против 36-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма в интернете. По версии следствия, с декабря 2025 по апрель 2026 года мужчина оставлял соответствующие комментарии в мессенджере, доступные неограниченному кругу лиц.
Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор Андресу Голдману за порчу городских сирен — он залил монтажной пеной четыре рупора на улице Мостовой, из-за чего звуковые излучатели вышли из строя, а ущерб бюджету составил 67 492 руб. Суд назначил виновному 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.