В Сочи прогнозируют потерю 88% пляжей без мер берегозащиты
09.10.2026, 18:04
Администрация Сочи заключила стратегическое соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». Документ предусматривает разработку программы комплексного развития черноморского побережья города, в том числе мероприятия по инженерной берегозащите и борьбе с оползнями. Об этом сообщил глава Сочи.
Соглашение подписали в Санкт-Петербурге с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком на полях VII Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа.
Помимо защиты побережья, стороны планируют сотрудничать в подготовке кадров, исследованиях в области экологии, курортологии и археологии.
По словам главы города, без системных мер по защите береговой зоны в течение ближайших 60 лет Сочи может потерять 88% пляжей. Также прогнозируется полное разрушение существующих гидротехнических сооружений.
На конференции в Санкт-Петербурге с участием руководства Минстроя и Минобрнауки глава Сочи по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева представил презентацию «Берег, уходящий в море. 1925–2090 гг. Ретроспектива, технические решения и нормативно-правовое регулирование берегозащиты и оползневых процессов».
Материал подготовила администрация Сочи совместно с научным сообществом. В нем собраны результаты многолетних исследований, нормативная база, а также российский и зарубежный опыт решения проблем берегозащиты.
По итогам обсуждения с представителями научного сообщества стороны определили дальнейшую стратегию работы над долгосрочной системой защиты побережья Сочи. В администрации города отметили, что проект имеет значение не только для курорта, но и для Азово-Черноморского бассейна в целом.