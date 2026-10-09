В Сочи прогнозируют потерю 88% пляжей без мер берегозащиты

По итогам обсуждения с представителями научного сообщества стороны определили дальнейшую стратегию работы над долгосрочной системой защиты побережья Сочи. В администрации города отметили, что проект имеет значение не только для курорта, но и для Азово-Черноморского бассейна в целом.