Путин прокомментировал свой разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам телефонных переговоров с главой США Дональдом Трампом. Главными темами беседы, по его словам, стали пути разрешения украинского конфликта, ситуация вокруг Ирана и поставки российских нефтепродуктов.