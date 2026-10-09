Путин прокомментировал свой разговор с Трампом
09.10.2026, 23:29
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам телефонных переговоров с главой США Дональдом Трампом. Главными темами беседы, по его словам, стали пути разрешения украинского конфликта, ситуация вокруг Ирана и поставки российских нефтепродуктов.
Владимир Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. «Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике»,— указано в заявлении господина Путина, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Президенты подтвердили договоренность поддерживать контакты друг с другом и продолжать сотрудничество между странами по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств, указано в заявлении.
Дональд Трамп после разговора заявил, что Россия «немедленно» отправит на американский и мировой рынки свыше 300 тыс. тонн топлива, в ноябре поставки составят 500 тыс. тонн, а сразу следом — еще 1 млн тонн. В ближайшей перспективе объем экспортного дизеля, как утверждал господин Трамп, должен вырасти еще на 3 млн тонн.