Загоревшийся у берегов Сочи танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали
09.10.2026, 11:19
Танкер «Афрамакс Рио», который загорелся вечером 6 октября в акватории Черного моря, отбуксировали в безопасное место. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин провел заседание штаба по устранению последствий атаки на танкер у побережья Сочи. В ходе обсуждений стало известно, что судно отбуксировали и установили боновые заграждения. Отмечается, что уже сформирован необходимый резерв сорбента.
Сейчас специалисты Морспасслужбы проводят оценку технического состояния пострадавшего танкера.
Ранее сообщалось, что вечером 6 октября танкер с грузом нефти под флагом Либерии был атакован безэкипажными катерами у берегов Сочи. В Минтрансе заявили, что из-за атаки началось открытое горение нефти в акватории Черного моря. Экипаж из 23 человек спасен, пострадавших нет. Днем 7 октября потушили открытое горение на танкере.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимиру Путину представили все доклады по ситуации с танкером «Афрамакс Рио». Отмечается, что «с ликвидацией последствий атаки танкера все хорошо».