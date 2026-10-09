Загоревшийся у берегов Сочи танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали

Ранее сообщалось, что вечером 6 октября танкер с грузом нефти под флагом Либерии был атакован безэкипажными катерами у берегов Сочи. В Минтрансе заявили, что из-за атаки началось открытое горение нефти в акватории Черного моря. Экипаж из 23 человек спасен, пострадавших нет. Днем 7 октября потушили открытое горение на танкере.