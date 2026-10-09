Жителя Сочи осудили за повреждение городской системы оповещения

Инцидент произошел в июне 2026 года. Из-за застывшей пены раструбы забились, а звуковые излучатели вышли из строя. Ущерб городскому бюджету составил 67 492 руб. В суде Голдман признал факт случившегося и объяснил поступок желанием защитить жену от панических атак, которые у нее вызывают воющие сирены.