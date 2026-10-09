В Сочи местного жителя обвинили в оправдании терроризма в интернете
09.10.2026, 11:29
Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело против 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, с декабря 2025 по апрель 2026 года житель Сочи через свой аккаунт в одном из мессенджеров оставлял под разными постами комментарии, оправдывающие терроризм. Эти комментарии были доступны неограниченному кругу лиц. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
На допросе обвиняемый признал вину. По месту его жительства провели обыск, в ходе которого изъяли мобильные устройства, с которых мужчина выходил в интернет. По делу продолжается сбор и закрепление доказательств.