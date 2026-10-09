В Сочи местного жителя обвинили в оправдании терроризма в интернете

По версии следствия, с декабря 2025 по апрель 2026 года житель Сочи через свой аккаунт в одном из мессенджеров оставлял под разными постами комментарии, оправдывающие терроризм. Эти комментарии были доступны неограниченному кругу лиц. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.