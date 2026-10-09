Сочи обеспечил 47% поступлений от туристического налога на Кубани
09.10.2026, 15:32
Сочи обеспечил 47% налоговых поступлений от туристической отрасли Краснодарского края. За первые два квартала 2026 года в консолидированный бюджет региона поступило 873 млн руб. туристического налога, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
За первые два квартала 2025 года поступления от туристического налога составляли 701,1 млн руб. Так, за год объем собранных средств увеличился на 171,9 млн руб. Данные об изменении количества плательщиков налога в министерстве не предоставили.
Всего за семь месяцев 2026 года налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Краснодарского края превысили 9,2 млрд руб. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Помимо Сочи, значительную долю налоговых поступлений обеспечили другие курортные территории. На Анапу пришлось 12% доходов отрасли, на Краснодар и Геленджик — по 9%. Доля Туапсинского района составила 6,5%, еще 16,5% поступлений обеспечили остальные территории края.
Ранее сообщалось, что администрация Краснодара планировала получить 95,8 млн руб. туристического налога в 2026 году. По итогам 2025 года поступления этого налога в городской бюджет составили 62 млн руб.
Туристический налог начал действовать в Краснодарском крае с 1 января 2025 года после завершения эксперимента по взиманию курортного сбора. Новый механизм регулируется Налоговым кодексом РФ.
В отличие от курортного сбора, который отдыхающие оплачивали посуточно при заселении, туристический налог включается в стоимость гостиничных услуг. Его перечисляют в бюджет непосредственно средства размещения.