Сочи обеспечил 47% поступлений от туристического налога на Кубани

Сочи обеспечил 47% налоговых поступлений от туристической отрасли Краснодарского края. За первые два квартала 2026 года в консолидированный бюджет региона поступило 873 млн руб. туристического налога, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.