С компании из Сочи взыскали более 4 млн рублей за металлоконструкции для школы
09.10.2026, 13:00
Арбитражный суд Волгоградской области обязал ООО «Вент-градъ» из Сочи выплатить волжскому ООО «МетКоПром» 4,1 млн руб. за изготовление металлоконструкций для строительства начальной школы в Лабинском районе Кубани. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, в октябре 2025 года компании заключили договор об изготовлении и поставке металлоконструкций для строительства блока начальной школы на 400 мест. «МетКоПром» изготовил 24,2 т товара.
В конце ноября 2025 года поставщик уведомил заказчика о готовности продукции к отгрузке и потребовал ее оплатить. Однако «Вент-градъ» не перечислил деньги и не подтвердил готовность принять конструкции. В мае 2026 года компания обязалась погасить задолженность и принять товар после оплаты.
Суд указал, что товар изготовлен по индивидуальному заказу и согласованным чертежам, поэтому его реализация другим покупателям затруднительна или невозможна. Отказ заказчика от приемки и оплаты конструкций признан незаконным.
Решение может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.
Как писал «Ъ-Сочи», Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ООО «Инвесттрейдсервис» 223,4 млн руб. неотработанного аванса по контракту на строительство школы в Лазаревском районе Сочи. Истцом выступило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».