С компании из Сочи взыскали более 4 млн рублей за металлоконструкции для школы

В конце ноября 2025 года поставщик уведомил заказчика о готовности продукции к отгрузке и потребовал ее оплатить. Однако «Вент-градъ» не перечислил деньги и не подтвердил готовность принять конструкции. В мае 2026 года компания обязалась погасить задолженность и принять товар после оплаты.