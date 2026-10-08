Главные новости за 8 октября. Кубань, Крым, Адыгея
08.10.2026, 21:25
Арбитражный суд Москвы взыскал с оператора наружной рекламы Maer Group 30 млн руб. задолженности за использование медиафасадов кубанских ТЦ, включая «Галерею Краснодар», «Регионинвест» и сочинский «Моремолл». Общая сумма присужденных средств составила 34,7 млн руб., решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Краснодарский край выделил 5,643 млн руб. из резервного фонда на единовременную материальную помощь жителям Славянского городского поселения, пострадавшим от атак беспилотников в конце 2025 года. Средства передадут бюджету поселения по обращению его главы от 16 сентября 2026 года, постановление вступило в силу 8 октября.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил временно исполняющих полномочия главы Краснодара и Кореновского района — Дмитрия Васильева и Юрия Колесова соответственно. Оба постановления вступают в силу со дня подписания, при этом для Колесова ограничен объем полномочий до оформления допуска к государственной тайне.
Налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Краснодарского края за семь месяцев 2026 года составили более 9,2 млрд руб., что на 1% больше, чем годом ранее; 47% обеспечил Сочи, 12% — Анапа, по 9% — Краснодар и Геленджик. С января по октябрь регион посетили 14,4 млн туристов и 5,9 млн экскурсантов, при этом в сентябре турпоток сохранился на уровне прошлого года, а Анапа приняла более 465 тыс. туристов — в 2,7 раза больше, чем годом ранее.
Правительство России направит 10,7 млрд руб. из резервного фонда на поддержку аэропортов центральных и южных регионов, ограничивших обслуживание гражданских рейсов, для частичного покрытия операционных расходов и обслуживания кредитов за период с июля 2025 года по июнь 2026 года. Ограничения затронули, в частности, аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя и Элисты, при этом часть из них уже возобновила работу.
В Краснодаре обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории одного из предприятий, повредив здание и вызвав возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших и погибших нет, на месте работают специальные и оперативные службы, при этом сигнал атаки БПЛА в городе продолжает действовать.