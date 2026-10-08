Белый дом инвестирует $6 млрд в научные проекты
Администрация США Дональда Трампа объявила об инвестициях более $6 млрд в науку
08.10.2026, 23:49
Администрация США Дональда Трампа объявила об инвестициях более $6 млрд в научные проекты. Финансирование выделят из средств федерального правительства, коммерческих компаний, академических институтов и благотворительных фондов.
По словам директора Управления по научно-технической политике Белого дома Майкла Крациоса, инициатива опирается на применение технологий «сверхинтеллекта», отказ от программ DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) в пользу принципа меритократии, а также возрождение масштабных национальных миссий.
Программа включает выделение $2,4 млрд на вычислительные кредиты и инструменты «сверхинтеллекта» от 11 технологических гигантов для научных агентств. В проект вложатся Nvidia ($1 млрд), AMD ($500 млн), OpenAI ($200 млн), Anthropic и Google (по $150 млн), AMP и Emerald AI (по $100 млн), а также AWS, Armada, Crusoe и Micron (по $50 млн).
Кроме того, $1 млрд будет инвестирован в инфраструктурный вычислительный хаб в Джорджии. NASA и Министерство энергетики США запустят совместную программу по созданию космических ядерных реакторов, включая аппарат Space Reactor-1 для полета на Марс в 2028 году.