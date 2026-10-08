Белый дом инвестирует $6 млрд в научные проекты

Программа включает выделение $2,4 млрд на вычислительные кредиты и инструменты «сверхинтеллекта» от 11 технологических гигантов для научных агентств. В проект вложатся Nvidia ($1 млрд), AMD ($500 млн), OpenAI ($200 млн), Anthropic и Google (по $150 млн), AMP и Emerald AI (по $100 млн), а также AWS, Armada, Crusoe и Micron (по $50 млн).