За день над Россией сбили более 100 беспилотников
08.10.2026, 22:45
Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск сбили над российской территорией 113 беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской и Владимирской областями, а также Московским регионом, Башкирией, Крымом и акваторией Черного моря.
При ударе БПЛА по Подольску погиб мужчина и пострадала женщина, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Белгородской области при атаках за день погиб один человек, шестеро пострадали, следует из данных оперштаба региона.