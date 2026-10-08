Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Происшествия

За день над Россией сбили более 100 беспилотников

08.10.2026, 22:45
Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск сбили над российской территорией 113 беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской и Владимирской областями, а также Московским регионом, Башкирией, Крымом и акваторией Черного моря.
При ударе БПЛА по Подольску погиб мужчина и пострадала женщина, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Белгородской области при атаках за день погиб один человек, шестеро пострадали, следует из данных оперштаба региона.
Атаки беспилотников
Карты специальной военной операции на Украине
Минобороны
Последние новости о военной операции на Украине