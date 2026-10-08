Reuters: Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины 9 октября
08.10.2026, 22:50
Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с представителями Украины 9 октября в Майами. Они обсудят новые предложения по урегулированию российско-украинского конфликта, утверждает источник Reuters.
По словам собеседника агентства, речь идет о тех предложениях, которые американские переговорщики начали прорабатывать после сентябрьского визита в Москву и Киев. Среди возможных тем обсуждения — гарантии восстановления Украины по окончании конфликта.
Журналист Axios Барак Равид сообщил, что Украину в Майами будут представлять глава офиса президента Кирилл Буданов, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. На встрече также могут появиться представители Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов США. Кроме того, говорит источник агентства, присутствовать на ней могут представители Великобритании, Франции, Германии, НАТО и ЕС.
После визита в Россию и Украину Стивен Уиткофф допускал, что переговоры сторон возобновятся, в том числе в трехстороннем формате. Российская сторона также допускала возможность таких контактов.