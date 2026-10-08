ВТО повысила прогноз роста мировой торговли в 2026 году до 3,9%

При этом торговля услугами оказалась менее устойчива к изменениям. Экономисты ВТО спрогнозировали, что объем торговли услугами в этом году увеличится на 3,3%. В марте этот показатель был равен 4,8%. Через год, отмечается в отчете, объем торговли услугами увеличится до 6,4%.