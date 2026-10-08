ВТО повысила прогноз роста мировой торговли в 2026 году до 3,9%
08.10.2026, 22:35
Всемирная торговая организация (ВТО) повысила прогноз роста мировой торговли товарами в 2026 году до 3,9%. В марте показатель оценивался в 1,9%. Это следует из отчета ВТО.
Организация отмечает, что с начала года мировая торговля показывает большую устойчивость, чем ожидалось. Цепочки поставок адаптировались к изменениям, которые произошли из-за конфликта на Ближнем Востоке. Мощный импульс торговле товарами придали инвестиции в сфере искусственного интеллекта.
При этом торговля услугами оказалась менее устойчива к изменениям. Экономисты ВТО спрогнозировали, что объем торговли услугами в этом году увеличится на 3,3%. В марте этот показатель был равен 4,8%. Через год, отмечается в отчете, объем торговли услугами увеличится до 6,4%.
В первом полугодии 2026 года мировая торговля выросла на 3,5%. Контейнерный грузооборот с января по июль увеличился на 3,9%. Экспорт нефти и СПГ с Ближнего Востока упал на 24% и 47% соответственно.