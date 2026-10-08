С Maer Group взыскали 30 млн рублей за использование медиафасадов кубанских ТЦ
08.10.2026, 19:12
Арбитражный суд Москвы взыскал с оператора наружной рекламы Maer Group 30 млн руб. задолженности за использование медиафасадов торговых центров, среди которых краснодарские «Галерея Краснодар», «Регионинвест», а также сочинский «Моремолл». Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
В 2025 году ТЦ заключили с ООО «Маер групп» договоры о размещении рекламы на медиафасадах. Суд установил, что оператор самостоятельно транслировал рекламу третьих лиц без внесения фиксированной платы. В результате образовалась задолженность за период с декабря 2025 года по апрель 2026-го.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Маер групп» — федеральный оператор имиджевой рекламы, зарегистрированный в 2020 году в Москве. Выручка компании за 2025 год составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 338,6 млн руб. 27% ООО «Маер групп» владеет Константин Майор, еще 73% — у АО «Регион Пром», учредители которого скрыты.
Общая сумма присужденных средств составила 34,7 млн руб. На «Галерею Краснодар» и «Регионинвест» пришлось по 8 млн руб. основного долга, по 471,6 тыс. руб. неустойки и по 500 тыс. руб. за неразмещение рекламных материалов. В пользу «Моремолла» взысканы 14,2 млн руб. долга, почти 900 тыс. руб. неустойки и 500 тыс. руб. за неразмещение рекламы. При этом на основной долг начисляется неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки до полной оплаты.
Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.