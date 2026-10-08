С Maer Group взыскали 30 млн рублей за использование медиафасадов кубанских ТЦ

Общая сумма присужденных средств составила 34,7 млн руб. На «Галерею Краснодар» и «Регионинвест» пришлось по 8 млн руб. основного долга, по 471,6 тыс. руб. неустойки и по 500 тыс. руб. за неразмещение рекламных материалов. В пользу «Моремолла» взысканы 14,2 млн руб. долга, почти 900 тыс. руб. неустойки и 500 тыс. руб. за неразмещение рекламы. При этом на основной долг начисляется неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки до полной оплаты.