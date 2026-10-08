В Краснодаре обломки БПЛА упали на одно из предприятий
08.10.2026, 08:06
В Краснодаре части беспилотного летательного аппарата упали на территории одного из предприятий. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Пострадавших и погибших в результате произошедшего нет. Известно, что упавшие фрагменты повредили здание предприятия, из-за чего произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
В данный момент на месте происшествия работают специальные и оперативные службы. Сигнал атаки БПЛА продолжает действовать на территории Краснодара.