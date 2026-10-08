Игра с классиками

Для «молоточкового клавира», предтечи современного фортепиано, были написаны многие клавирные концерты Моцарта, включая три из них (ми-бемоль мажор, ля мажор и до минор), созданные в период между декабрем 1785 года и апрелем 1786-го. Но наше ухо воспитано на тембре современного сольного инструмента — более полнозвучном, ярком, без труда вступающим в состязание с оркестром. Даже после многих лет муштры практиками и энтузиастами HIP ухо испытывает некоторое разочарование, услышав тихое дребезжание хаммерклавира, и ничего с этим не поделаешь. Даже уменьшенного оркестрового состава (пять пультов первых и вторых скрипок, четыре пульта виолончелей) было вполне достаточно для того, чтобы полностью заглушить звук инструмента.