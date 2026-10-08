Власти Кубани направили 5,6 млн рублей пострадавшим от БПЛА жителям Славянского района

Атаки продолжились в ноябре и декабре. По данным краевого оперштаба, выплаты в рамках этой ЧС касались пострадавших от атак БПЛА 21, 23, 27, 30 ноября и 17 декабря 2025 года. Ранее на выплаты по этим эпизодам из резервного фонда направили более 5,3 млн руб. Помощь получили 251 человек, еще 12 жителей получили выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости, три человека — за полную утрату.