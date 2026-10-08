Власти Кубани направили 5,6 млн рублей пострадавшим от БПЛА жителям Славянского района
08.10.2026, 14:25
Краснодарский край выделил 5,643 млн руб. из резервного фонда на единовременную материальную помощь жителям Славянского городского поселения, пострадавшим в результате атак беспилотников в конце 2025 года. Об этом говорится в постановлении губернатора Краснодарского края, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
Речь идет о чрезвычайной ситуации, режим которой в Славянском городском поселении ввели 21 ноября 2025 года. В тот день после падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани были госпитализированы два человека, повреждения крыш, окон и дверей получили домовладения по семи адресам. Позднее сообщалось, что фрагменты беспилотников повредили цех кирпичного завода, где легкие травмы получили еще двое рабочих.
Атаки продолжились в ноябре и декабре. По данным краевого оперштаба, выплаты в рамках этой ЧС касались пострадавших от атак БПЛА 21, 23, 27, 30 ноября и 17 декабря 2025 года. Ранее на выплаты по этим эпизодам из резервного фонда направили более 5,3 млн руб. Помощь получили 251 человек, еще 12 жителей получили выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости, три человека — за полную утрату.
Наиболее масштабными по числу повреждений стали последствия атаки 17 декабря. Тогда в Славянском районе обломки БПЛА обнаружили по 53 адресам, повреждения получили 39 домовладений. В зданиях выбило окна и двери, пострадали крыши, фасады и хозяйственные постройки. Кроме того, были повреждены две высоковольтные линии, из-за чего утром без электричества оставались около 12,7 тыс. человек.
Выделенные сейчас 5,643 млн руб. также предназначены для единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам. Средства передадут бюджету Славянского городского поселения, решение принято по обращению главы поселения от 16 сентября 2026 года. Постановление вступило в силу 8 октября.