Губернатор Кубани утвердил назначение врио глав Краснодара и Кореновского района

О возможном уходе Евгения Наумова с поста главы Краснодара стало известно утром 5 октября. На встрече в муниципальном концертном зале он поблагодарил сотрудников администрации и общественников за четыре года совместной работы, позднее подтвердив досрочное сложение полномочий в своем канале в MAX. Информация о предстоящей отставке начала появляться в СМИ после 18 сентября, когда господин Кондратьев подписал постановление о создании комиссии по предварительному рассмотрению предложений о кандидатах на должность главы Краснодара, более чем за год до истечения полномочий господина Наумова.