Губернатор Кубани утвердил назначение врио глав Краснодара и Кореновского района
08.10.2026, 12:08
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил временно исполняющих полномочия главы Краснодара и главы Кореновского муниципального района. В Краснодаре обязанности градоначальника возложены на Дмитрия Васильева, Кореновский район возглавил в статусе врио Юрий Колесов. Об этом говорится в двух постановлениях губернатора края от 8 октября 2026 года, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».
В постановлении о назначении господина Колесова также ограничен объем его полномочий: доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, он сможет получить только после оформления соответствующего допуска. Для господина Васильева таких ограничений документ не устанавливает. Оба постановления вступают в силу со дня подписания.
О возможном уходе Евгения Наумова с поста главы Краснодара стало известно утром 5 октября. На встрече в муниципальном концертном зале он поблагодарил сотрудников администрации и общественников за четыре года совместной работы, позднее подтвердив досрочное сложение полномочий в своем канале в MAX. Информация о предстоящей отставке начала появляться в СМИ после 18 сентября, когда господин Кондратьев подписал постановление о создании комиссии по предварительному рассмотрению предложений о кандидатах на должность главы Краснодара, более чем за год до истечения полномочий господина Наумова.
Евгений Наумов пока не сообщал о своих дальнейших планах. На муниципальной службе он работал с 2004 года, за это время занимал должности в администрации Краснодара, министерстве труда и социального развития края, а с октября 2021 года был вице-губернатором Краснодарского края.