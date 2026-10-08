Песков рассказал о потенциальных экономических проектах России и США
08.10.2026, 22:30
Россия и США обсуждают потенциальные проекты в области экономики, которые могут быть выгодны обеим странам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Действительно, ведется обсуждение целого ряда потенциальных проектов для сотрудничества в области экономики, которые потенциально были бы взаимовыгодными», — сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).
В начале октября The New York Times со ссылкой на источники писала, что Москва и Вашингтон обсуждают продажу американским и ближневосточным бизнесменам зарубежных активов компании ЛУКОЙЛ: нефтяных месторождений, НПЗ и автозаправочных станций по всему миру. Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение, однако признал, что тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере обсуждается.