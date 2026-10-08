Налоговые поступления от туротрасли на Кубани за год выросли до 9,2 млрд рублей

В сентябре край посетили 2,1 млн туристов — примерно столько же, сколько годом ранее. Еще 717 тыс. человек приехали на один день. Наибольший рост туристического потока в сентябре зафиксирован в Анапе: город посетили более 465 тыс. туристов, что в 2,7 раза больше показателя сентября 2025 года — 167 тыс. отдыхающих.