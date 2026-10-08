Налоговые поступления от туротрасли на Кубани за год выросли до 9,2 млрд рублей
08.10.2026, 11:00
Налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Краснодарского края за семь месяцев 2026 года составили более 9,2 млрд руб. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
Основную часть поступлений обеспечили курортные территории. На Сочи пришлось 47% доходов отрасли, на Анапу — 12%, на Краснодар и Геленджик — по 9%. Доля Туапсинского района составила 6,5%, еще 16,5% пришлось на остальные территории края.
Всего с 1 января по 1 октября 2026 года Краснодарский край посетили 14,4 млн туристов без учета однодневных посетителей. Еще 5,9 млн человек составили экскурсанты. В министерстве отмечают небольшое снижение туристического потока по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Итоговые данные будут представлены по окончании года. Власти рассчитывают выйти на показатели прошлого года и принять не менее 18 млн туристов.
В сентябре край посетили 2,1 млн туристов — примерно столько же, сколько годом ранее. Еще 717 тыс. человек приехали на один день. Наибольший рост туристического потока в сентябре зафиксирован в Анапе: город посетили более 465 тыс. туристов, что в 2,7 раза больше показателя сентября 2025 года — 167 тыс. отдыхающих.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил освободить все санатории и детские лагеря региона от туристического налога до конца 2026 года. По словам главы региона, такое решение «даст финансовую возможность приехать в здравницы большему числу людей и поддержит отрасль в сложный период».