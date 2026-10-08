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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
ПроисшествияТеракты

СКР возбудил дело о теракте после удара беспилотника по автобусу в ЛНР

08.10.2026, 23:00
ВСУ ударили беспилотником по автобусу и грузовому автомобилю на улице Буденного в восточной части Луганска. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о теракте, сообщила пресс-служба ведомства.
СКР подтверждает, что ранения получили несколько человек, включая ребенка, но не называет число. Глава ЛНР Леонид Пасечник писал о трех пострадавших.
Врач Луганской республиканской детской клинической больницы Елена Шибина рассказала «РИА Новости», что пострадавший ребенок поступил в реанимацию с минно-взрывной травмой. Осколки, по ее словам, попали в шею, но не задели крупные сосуды и дыхательные пути.
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