СКР возбудил дело о теракте после удара беспилотника по автобусу в ЛНР
08.10.2026, 23:00
ВСУ ударили беспилотником по автобусу и грузовому автомобилю на улице Буденного в восточной части Луганска. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о теракте, сообщила пресс-служба ведомства.
СКР подтверждает, что ранения получили несколько человек, включая ребенка, но не называет число. Глава ЛНР Леонид Пасечник писал о трех пострадавших.
Врач Луганской республиканской детской клинической больницы Елена Шибина рассказала «РИА Новости», что пострадавший ребенок поступил в реанимацию с минно-взрывной травмой. Осколки, по ее словам, попали в шею, но не задели крупные сосуды и дыхательные пути.