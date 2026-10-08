При ударе БПЛА по Грайворону погибла женщина
08.10.2026, 23:24
Город Грайворон Белгородской области был атакован беспилотниками. При взрыве FPV-дрона погибла женщина, сообщили в оперативном штабе региона.
Были ранены три человека. У мужчины и женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины. У еще одной жительницы города — ранение головы. Пострадавших доставили в грайворонскую центральную районную больницу.
Сейчас в области действует опасность налета БПЛА в Красненском, Губкинском, Старооскольском, Валуйском округах, а также в Белгороде и в ближайших населенных пунктах, сообщали сегодня вечером в оперативном штабе.