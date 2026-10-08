Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Происшествия

При ударе БПЛА по Грайворону погибла женщина

08.10.2026, 23:24
Город Грайворон Белгородской области был атакован беспилотниками. При взрыве FPV-дрона погибла женщина, сообщили в оперативном штабе региона.
Были ранены три человека. У мужчины и женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины. У еще одной жительницы города — ранение головы. Пострадавших доставили в грайворонскую центральную районную больницу.
Сейчас в области действует опасность налета БПЛА в Красненском, Губкинском, Старооскольском, Валуйском округах, а также в Белгороде и в ближайших населенных пунктах, сообщали сегодня вечером в оперативном штабе.