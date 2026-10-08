Reuters: самолет Saudia загорелся в аэропорту Эр-Рияда после ударов хуситов
08.10.2026, 22:56
Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia) загорелся на стоянке у терминала аэропорта в Эр-Рияде. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
Сегодня представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что участники движения ударили по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. В публикации утверждалось, что цель была поражена и аэропорт не работал. Власти Саудовской Аравии заявили о перехвате двух ракет. Спустя несколько часов хуситы снова отчитались об атаке на авиагавань Эр-Рияда.
По словам собеседников Reuters, возгорание произошло из-за прямого попадания снарядов или падения их обломков. По предварительным данным, на борту самолета никого не было. Два очевидца также сообщили AFP, что повреждения получил самолет Saudia. Еще один собеседник агентства утверждает, что были повреждены три самолета. До этого в сети публиковали видео, на которых видно, что из аэропорта Эр-Рияда поднимается густой столб черного дыма. Подлинность видеозаписей подтверждал Reuters.