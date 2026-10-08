Reuters: самолет Saudia загорелся в аэропорту Эр-Рияда после ударов хуситов

По словам собеседников Reuters, возгорание произошло из-за прямого попадания снарядов или падения их обломков. По предварительным данным, на борту самолета никого не было. Два очевидца также сообщили AFP, что повреждения получил самолет Saudia. Еще один собеседник агентства утверждает, что были повреждены три самолета. До этого в сети публиковали видео, на которых видно, что из аэропорта Эр-Рияда поднимается густой столб черного дыма. Подлинность видеозаписей подтверждал Reuters.